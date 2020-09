Golf, Andalucia Masters 2020: vince Catlin, sesto Migliozzi e decimo Gagli (Di domenica 6 settembre 2020) John Catlin ha vinto l’Estrella Damm N.A. Andalucia Masters 2020, ottenendo così la sua prima vittoria all’European Tour di Golf. Lo statunitense si è imposto sul difficile percorso del Real Club Valderrama (par 71), a Sotogrande (Spagna), imponendosi con 286 (69 70 72 75, +2) colpi. Secondo posto per il tedesco Martin Kaymer, che a causa degli errori sulle ultime due buche ha dovuto salutare la vittoria fermandosi a 287 colpi (+3). Qualche errore di troppo anche per il sudafricano Justin Harding, terzo al termine con con 288 (+4). Bene gli azzurri Guido Migliozzi, sesto con 289 (69 74 74 72, +5), e Lorenzo Gagli, decimo con 292 (74 69 71 78, +8). Migliozzi è stato ... Leggi su sportface

