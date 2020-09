Gli idoli dei No Mask sono Trump e Putin, i ‘demoni’ sono Bill Gates e Soros (Di domenica 6 settembre 2020) Erano circa 1500 le persone riunite ieri davanti alla Bocca della Verità di Roma che hanno marciato per contestare le restrizioni e tutti gli strumenti anti contagio da Covid adottati dal governo italiano dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Dalle vaccinazioni al distanziamento sociale passando per le mascherine bruciate, ce n’è per tutto e per tutti. sono stati molti i nomi di politici e potenti nel mondo erti a amici e nemici, angeli e demoni. Dai microfoni sul palco ai cartelloni tra la folla, un particolare plauso è stato fatto a Donald Trump. LEGGI ANCHE >>> Secondo voi, è riuscito il tentativo, ripetuto, dei No Mask di bruciare una mascherina? Donald Trump idolo dei negazionisti del Covid I discorsi in piazza dei negazionisti del Covid ... Leggi su giornalettismo

Andmor12 : RT @PolScorr: #BoccaDellaVerità I #negazionisti non sono altro che neo-fascisti che fanno sciacallaggio su una crisi epocale Qua dichiara… - CC62875627 : @justignorance_ Li ha trattati come persone come noi. Questi cantanti non vogliono essere solo considerati Idoli ma… - marcodelacroix1 : RT @PolScorr: #BoccaDellaVerità I #negazionisti non sono altro che neo-fascisti che fanno sciacallaggio su una crisi epocale Qua dichiara… - GianmarioRuocco : RT @PolScorr: #BoccaDellaVerità I #negazionisti non sono altro che neo-fascisti che fanno sciacallaggio su una crisi epocale Qua dichiara… - saracino58 : Uffici della TV in Iraq incendiati per aver suonato musica nel 'giorno sacro' di Ashura. Hadith Qudsi 19: 5 - 'Il P… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli idoli Gli idoli dei No Mask sono Trump e Putin, i 'demoni' sono Bill Gates e Soros Giornalettismo.com Il Castiadas rinuncia alla Coppa Italia

di Eccellenza. Il 13 settembre avrebbe dovuto incontrare l'Idolo di Arzana che così passa il primo turno senza scendere in campo. Dopo le note vicende societarie con le dimissioni del presidente Pierp ...

Leclerc: “Grazie tifosi”

Spa e Monza erano stati i circuiti sui quali 12 mesi fa Charles Leclerc si era consacrato a idolo dei ferraristi grazie a due vittorie in sette giorni che a molti tifosi avevano fatto venire in mente ...

di Eccellenza. Il 13 settembre avrebbe dovuto incontrare l'Idolo di Arzana che così passa il primo turno senza scendere in campo. Dopo le note vicende societarie con le dimissioni del presidente Pierp ...Spa e Monza erano stati i circuiti sui quali 12 mesi fa Charles Leclerc si era consacrato a idolo dei ferraristi grazie a due vittorie in sette giorni che a molti tifosi avevano fatto venire in mente ...