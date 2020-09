Gli anestesisti denunciano: 'I nuovi casi Covid sono gravi come quelli di marzo e aprile' (Di domenica 6 settembre 2020) Ogni giorni che passa e il 'teorema' Zangrillo viene smentito dai fatti: perché il virus non è più clinicamente inesistente e forse la parola 'inesistente' è stata usata per quella sorta di 'via ... Leggi su globalist

PomponiGiovanna : RT @Cartabellotta: #coronavirus: ? Per gli anestesisti e rianimatori, i medici che lavorano in prima linea nelle terapie intensive: «I mala… - agilex2 : RT @Cartabellotta: #coronavirus: ? Per gli anestesisti e rianimatori, i medici che lavorano in prima linea nelle terapie intensive: «I mala… - PadovanicNicola : RT @Cartabellotta: #coronavirus: ? Per gli anestesisti e rianimatori, i medici che lavorano in prima linea nelle terapie intensive: «I mala… - bertolire : RT @Cartabellotta: #coronavirus: ? Per gli anestesisti e rianimatori, i medici che lavorano in prima linea nelle terapie intensive: «I mala… - paki74 : RT @Cartabellotta: #coronavirus: ? Per gli anestesisti e rianimatori, i medici che lavorano in prima linea nelle terapie intensive: «I mala… -