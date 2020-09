Giustizia: studio, Italia riduce pendenze ma con 3,3 mln è sempre prima in Ue (Di domenica 6 settembre 2020) Milano, 6 set. (Adnkronos) - Qualcosa migliora nella Giustizia Italiana, ma non è abbastanza. E' quanto si evince dallo studio dell'Ambrosetti Club sull'efficienza del sistema, diffuso in occasione del Forum 2020 a Cernobbio. Ad esempio, lo stock di pendenze civili e commerciali di primo grado a fine anno è sì ulteriormente ridotto rispetto al passato, ma con minor vigore e comunque rimane il primo per dimensioni in Europa, pari a circa 2,3 volte la media europea. Tradotto in numeri significa circa 3,3 milioni di cause pendenti a fine 2019 rispetto ai 3,4 milioni dell'anno precedente. Si migliora anche sui tempi dei processi, ma anche qui con pochi effetti a livello comparativo. La durata media prospettica dei procedimenti civili nel 2019 è stata di circa 359 giorni nei Tribunali ordinari; ... Leggi su liberoquotidiano

