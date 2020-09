Giuseppe Cruciani: "Riparte La Zanzara, ma il futuro è il podcast. La tv usa i nostri personaggi, senza però la nostra ironia" (Di domenica 6 settembre 2020) Dodici mesi fa annunciò che per La Zanzara sarebbe potuta essere l’ultima stagione. “In un anno però può succedere di tutto” specificò Giuseppe Cruciani, non immaginando minimamente che quel ‘tutto’ sarebbe stato rappresentato da una pandemia mondiale capace di ridisegnare priorità e progetti.“Sì, dissi che sarebbe stata l’ultima e probabilmente sarebbe andata così se non ci fosse stato il covid”, confida a TvBlog il conduttore radiofonico che tornerà in onda il 7 settembre su Radio 24. “Sono cambiati i piani, incredibilmente l’emergenza ha creato un’energia nuova. Sembra strano, ma credo che sia stata per tutti quanti una delle stagioni migliori. Dunque ripartiamo, dopo qualche ... Leggi su blogo

toysblogit : Giuseppe Cruciani: 'Riparte La Zanzara, ma il futuro è il podcast. La tv usa i nostri… - astutoporticato : giuseppe cruciani amico mio mi manchi diocaro sei la mia vita - RobertoAccosta : RT @209NotSurprised: Thread: persone che mi piacerebbe vedere esplodere -i miei vicini -bohdimmelotu -Piero Chiambretti -Giuseppe Cruciani… - leonardostocco4 : RT @209NotSurprised: Thread: persone che mi piacerebbe vedere esplodere -i miei vicini -bohdimmelotu -Piero Chiambretti -Giuseppe Cruciani… - 209NotSurprised : Thread: persone che mi piacerebbe vedere esplodere -i miei vicini -bohdimmelotu -Piero Chiambretti -Giuseppe Crucia… -

Ultime Notizie dalla rete : Giuseppe Cruciani Giuseppe Cruciani annuncia a TvBlog le novità de La Zanzara: "Senza covid forse avrei smesso" TVBlog.it FESTA DELLA RIVOLUZIONE: DOMANI “OSHO”, CRUCIANI, PARENZO E GRANDE CONCERTO DI MASSIMO RANIERI

PESCARA – “Osho”, Giuseppe Cruciani e David Parenzo con la Zanzara e, a chiudere, il grande concerto di Massimo Ranieri al Teatro d’Annunzio. Si annuncia come una parata di vip e di nomi eccezionali d ...

Lucchese, primo esame di maturità Stasera al ‘Franchi’ con la Fiorentina

Stimolante "vernissage" per la nuova Lucchese questa sera, al "Franchi", contro la Fiorentina. Al di là del risultato (che non conterà assolutamente nulla), l’amichevole contro la formazione viola ser ...

PESCARA – “Osho”, Giuseppe Cruciani e David Parenzo con la Zanzara e, a chiudere, il grande concerto di Massimo Ranieri al Teatro d’Annunzio. Si annuncia come una parata di vip e di nomi eccezionali d ...Stimolante "vernissage" per la nuova Lucchese questa sera, al "Franchi", contro la Fiorentina. Al di là del risultato (che non conterà assolutamente nulla), l’amichevole contro la formazione viola ser ...