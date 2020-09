Giuseppe Conte: "La disillusione aumenta pulsioni antiscientifiche sul Covid" (Di domenica 6 settembre 2020) La “disillusione” intesa come sfiducia nella scienza, “può alimentare pulsioni antiscientifiche che si fondono con radicale diffidenza verso esperti. pulsioni antiscientifiche che si riflettono poi sulla gestione della pandemia da parte della politica anche se questa ha il sostegno dei migliori scienziati”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, nel suo intervento alla cerimonia conclusiva di Esof2020.Il premier poi ha parlato della ricerca. Fissandone i quattro obiettivi fondamentali.Per il Presidente del Consiglio occorre “favorire la ricerca integrata multidisciplinare, complessa; rafforzare la ricerca di base; promuovere la ricerca ‘mission oriented’, avvicinare ricerca a formazione”. In un articolato ... Leggi su huffingtonpost

