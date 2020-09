Giovanni Fattori: “il verismo” nei nuovi volumi e distanze (Di domenica 6 settembre 2020) Giovanni Fattori è un incisore e pittore italiano, che domina la scena artistica dell’ottocento. Inoltre, Fattori attraverso la tecnica di “espansione della macchia di colore” anticipa l’espressione della “luce” in una forma nuova. Di fatto, il pittore emerge come esponente originale dell’impressionismo, che fugge dalle forme accademiche ed accoglie la soggettività reale. Giovanni Fattori e … Leggi su periodicodaily

cyberpainting : The Cyberpainting Contest in Hamburg in homage to Giovanni Fattori #art - Marzena15650089 : RT @PaolaCorb: GIOVANNI FATTORI (1825 - 1908) Le boscaiole, 1878 circa. Olio su tela, cm. 130x98 Buongiorno?? - Lilia_Zannoni : RT @PaolaCorb: GIOVANNI FATTORI (1825 - 1908) Le boscaiole, 1878 circa. Olio su tela, cm. 130x98 Buongiorno?? - erikaconlakappa : RT @PaolaCorb: GIOVANNI FATTORI (1825 - 1908) Le boscaiole, 1878 circa. Olio su tela, cm. 130x98 Buongiorno?? - PaolaCorb : GIOVANNI FATTORI (1825 - 1908) Le boscaiole, 1878 circa. Olio su tela, cm. 130x98 Buongiorno?? -

Ultime Notizie dalla rete : Giovanni Fattori Giovanni Fattori ei Macchiaioli, la Toscana e l'arte Metropolitan Magazine Italia Giovanni Fattori: “il verismo” nei nuovi volumi e distanze

Giovanni Fattori nasce a Livorno il 6 settembre 1825 e decede a Firenze il 30 agosto 1908. I genitori sono Giuseppe e Lucia Nannetti, mentre il fratello maggiore è Rinaldo. Inoltre, il primogenito div ...

Macchiaioli e Modì, torna la grande arte

di Valentina Spisa "Dalla Macchia a Modì", questo il titolo della mostra che sarà inaugurata a Montecatini Terme, oggi alle 17, al Moca, Montecatini Terme Contemporary art e che sarà visibile fino al ...

Giovanni Fattori nasce a Livorno il 6 settembre 1825 e decede a Firenze il 30 agosto 1908. I genitori sono Giuseppe e Lucia Nannetti, mentre il fratello maggiore è Rinaldo. Inoltre, il primogenito div ...di Valentina Spisa "Dalla Macchia a Modì", questo il titolo della mostra che sarà inaugurata a Montecatini Terme, oggi alle 17, al Moca, Montecatini Terme Contemporary art e che sarà visibile fino al ...