Giappone, il governo valuta l'Aw609 di Leonardo per i collegamenti con Ogasawara (Di domenica 6 settembre 2020) Il governo Metropolitano di Tokyo ha annunciato recentemente l'intenzione di valutare le capacità uniche offerte dal convertiplano multiruolo commerciale AW609 di Leonardo per fornire in futuro innovativi servizi di collegamento con l'isola di Ogasawara. Le caratteristiche distintive del primo convertiplano commerciale al mondo, in grado di unire le prestazioni tipiche dell'aeroplano turboelica (velocità, raggio d'azione e quota) e la versatilità tipica dell'elicottero (decollo e atterraggio verticale, volo stazionario) permetterebbero di realizzare servizi di trasporto senza precedenti tra Tokyo e l'isola di Ogasawara, che dista circa 1000 km dalla capitale Giapponese. Tali missioni potrebbero essere svolte in ogni condizione ...

Il Governo Metropolitano di Tokyo ha annunciato recentemente l’intenzione di valutare le capacità uniche offerte dal convertiplano multiruolo commerciale AW609 di Leonardo per fornire in futuro innova ...

