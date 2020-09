Garibaldi, senza mascherina in metropolitana: 10 giovani multati, sanzioni per 2.800 euro (Di domenica 6 settembre 2020) Milano, 6 settembre 2020 - Sono 10, tra cui 8 minorenni, le persone fermate e multate alla stazione Garibaldi della metropolitana di Milano , perché non indossavano la mascherina prevista dalle norme ... Leggi su ilgiorno

Alcol, armi, droga, niente mascherine né biglietti: il sabato sera è una metro 'da paura'

Mascherine e distanziamento come un "fastidio". Il biglietto come un optional o poco più. Il vandalismo e l'arroganza come modo d'essere. Le armi, la droga e l'alcol come "contorno". Un menu che ogni ...

