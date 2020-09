Gara F1 GP Italia Monza 2020 oggi in tv: orario e come vederla in streaming (Di domenica 6 settembre 2020) L’Autodromo Nazionale di Monza si prepara per il Gran Premio d’Italia. Lungo le curve del tracciato brianzolo è pronto a prendere il via (ore 15:10) l’ottavo appuntamento del Mondiale 2020 fino ad ora dominato dalla Mercedes. Sarà il recordman Lewis Hamilton ad aprire il gruppo dalla pole con Valtteri Bottas al suo fianco mentre per le Ferrari ci si aspetta una Gara di rimonta con Charles Leclerc 13° e Sebastian Vettel 17°. Il GP d’Italia verrà trasmesso in diretta sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport F1, visibili in streaming attraverso le piattaforme Sky Go e Now Tv per gli abbonati al pacchetto sport. La Gara, inoltre, sarà visibile anche per i non abbonati attraverso la diretta in chiaro di ... Leggi su sportface

