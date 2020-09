“Francesco non ce l’ha fatta”. Dramma nell’azienda di famiglia, il giovane aveva solo 25 anni (Di domenica 6 settembre 2020) La tragedia nell’azienda di famiglia si aggrava. Francesco Gennero di 25 anni, originario di Cavallermaggiore, in provincia di Cuneo, non ce l’ha fatta ed è morto dopo essere rimasto vittima alcuni giorni fa di un incidente all’interno della ditta agricola familiare. In quell’occasione era già deceduto suo fratello Davide di 22 anni. Dopo essere stato tre giorni in coma irreversibile, il ragazzo è spirato. Fatali le esalazioni del gas triturato di mais fuoriuscito al momento del Dramma. La dichiarazione dell’avvenuta morte sarà ufficializzata dal parere legale della commissione medica. I medici hanno provato in tutti i modi a salvargli la vita, ma non c’è mai stato alcun miglioramento nelle sue condizioni di salute ed è dunque sopraggiunto il ... Leggi su caffeinamagazine

