Fraccaro alla Festa del Fatto: “Regionali? Sbagliato associarle al governo. Non ci saranno motivi per modificare la maggioranza” (Di domenica 6 settembre 2020) “Per me è Sbagliato associare le dinamiche del governo alle regionali. Vorrei essere giudicato alla fine del percorso che dura cinque anni”. Lo ha detto Riccardo Fraccaro, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, ospite alla Festa del Fatto quotidiano, rispondendo a una domanda sulle possibili conseguenze del voto locale sugli assetti di governo (qui l’intervista integrale). “Certo, dipende dalle scelte che faremo. Abbiamo gestito bene l’emergenza, ora bisogna gestire il recovery fund. Non penso ci saranno motivi di modificare questa maggioranza”, ha concluso L'articolo Fraccaro alla ... Leggi su ilfattoquotidiano

“Condivido la necessità di modificare la legge elettorale, e il taglio dei parlamentari sarà una spinta a modificare una cattiva legge elettorale che fa male sia con 630 sia con 400 deputati”. Lo ha d ...

“Maggior ruolo del Parlamento, maggiore snellezza, avvicinamento ai numeri degli altri paesi europei”. Sono questi i tre temi portati a sostegno del taglio dei parlamentari da Riccardo Fraccardo, espo ...

