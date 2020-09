Formazioni ufficiali Slovenia-Moldavia, Uefa Nations League 2020/2021 (Di domenica 6 settembre 2020) Le Formazioni ufficiali di Slovenia-Moldavia, gara valevole per la seconda giornata del gruppo K di Uefa Nations League 2020/2021. Entrambe le squadre hanno pareggiato all’esordio: i padroni di casa hanno impattato in un pari a reti bianche contro la Grecia, mentre la Moldavia non è andata oltre l’1-1 contro il Kosovo. Allo stadio Stožice di Lubiana il calcio d’inizio dell’incontro è previsto per le ore 18. Le Formazioni ufficiali Slovenia: in attesa Moldavia: in attesa Leggi su sportface

DiMarzio : #MilanMonza, le formazioni ufficiali - zazoomblog : Formazioni ufficiali Irlanda-Finlandia Uefa Nations League 2020-2021 - #Formazioni #ufficiali - sportface2016 : #NationsLeague, le formazioni ufficiali di #GallesBulgaria - infobetting : Galles-Bulgaria (domenica, ore 15): formazioni ufficiali, quote, pronostici - sportface2016 : #NationsLeague, le formazioni ufficiali di #AndorraFarOer -