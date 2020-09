Fondi, nascondeva dosi di eroina pronte per lo spaccio: denunciato 33 indiano (Di domenica 6 settembre 2020) Questa mattina i Carabinieri di Fondi hanno denunciato in stato di libertà un 33enne di nazionalità indiana in Italia senza fissa dimora. L’uomo, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 3 involucri di eroina dal peso complessivo di gr. 2,5 pronta per lo spaccio. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

Borrell: "L'Europa usi il suo potere contro le azioni di Putin e Erdogan"

DALL’INVIATO A CERNOBBIO. Tira un’aria di restaurazione, glorie in apparenza antiche ispirano Cina, Russia e Turchia. «In effetti c’è una volontà imperiale che riaffiora», ammette con tono grave Josep ...

Sale&Stream / After 2, Ema, Chemical Hearts

Che dire ancora di Tessa e Hardin, i malmostosi millennials protagonisti del cine-amorazzo più lagnoso dai tempi di Love story, pieni anni Settanta? La matrice è la saga young adult di Anna Todd: quan ...

