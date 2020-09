Fiorentina-Lucchese oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Amichevole 2020 (Di domenica 6 settembre 2020) Le informazioni e come vedere Fiorentina-Lucchese, Amichevole che si svolgerà allo stadio Artemio Franchi. La squadra di Iachini si appresta ad iniziare la stagione 2020/2021 e affronterà gli uomini di Monaco che militano in Serie C. Ricordiamo che sarà proprio la Viola ad aprire il campionato italiano, sabato 19 settembre contro il Torino. Calcio d’avvio alle ore 19:30 di domenica 6 settembre. La partita sarà trasmessa in differita su RTV 38, canale 15 del digitale terrestre visibile in Toscana, Umbria, Lazio (solo provincia Viterbo e Rieti) e Liguria (solo provincia La Spezia). I tifosi viola potranno seguire il match anche in streaming sul sito dell’emittente locale. Sportface.it vi terrà compagnia con tutti gli ... Leggi su sportface

sportface2016 : #Calcio Fiorentina-Lucchese oggi in tv: orario, canale e diretta streaming dell'amichevole - in_appennino : RT muoversintoscan '??Domenica al Franchi la partita amichevole Fiorentina-Lucchese: i provvedimenti di circolazion… - muoversintoscan : ??Domenica al Franchi la partita amichevole Fiorentina-Lucchese: i provvedimenti di circolazione… - violanews : Fiorentina, la probabile formazione anti-Lucchese: mediana da reinventare - - CyprusNews : 20:30 FIORENTINA – LUCCHESE -