Fiorentina, Iachini: «Dobbiamo accelerare per la Serie A» (Di domenica 6 settembre 2020) Giuseppe Iachini ha commentato la prestazione della Fiorentina contro la Lucchese: le parole del tecnico viola Giuseppe Iachini, allenatore della Fiorentina, ha parlato al canale ufficiale della società dopo la vittoria in amichevole con la Lucchese. PARTITA – «Abbiamo lavorato molto, siamo partiti da pochi giorni. Le squadre di Lega Pro sono avanti a noi sul piano della condizione, abbiamo sbagliato qualche gol di troppo, ma abbiamo avuto l’atteggiamento giusto, verticalizzato, pressato in avanti. Avremo margine per ritrovare brillantezza». Serie A – «Dobbiamo accelerare, bisognerà prestare attenzione sotto il punto di vista della concentrazione perché abbiamo subito avversari qualitativi che ci metteranno in ... Leggi su calcionews24

