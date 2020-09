Fiorentina-Florentia oggi in tv, Serie A femminile 2020/2021: orario e diretta streaming (Di domenica 6 settembre 2020) Domenica 6 settembre la Serie A femminile 2020/2021 vede concludersi la terza giornata. Grande attesa per il Derby di Firenze tra Fiorentina e Florentia San Gimignano, con il match che sarà trasmesso anche in diretta tv su Sky Sport Serie A oltre che in diretta streaming grazie a Sky Go. La Fiorentina parte con i favori del pronostico, dopo le due vittorie iniziali e l’ottimo momento di forma di Daniela Sabatino che ha già firmato cinque reti nei primi 180′ del campionato. La Florentia però ha fatto soffrire anche il Milan capolista, sfida quindi tutta da vivere. Leggi su sportface

