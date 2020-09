Festa di addio al nubilato per Elettra Lamborghini: inizia il conto alla rovescia per le nozze (Di domenica 6 settembre 2020) Tre giorni di Festa con una ventina di amici in una residenza da sogno, questo il favoloso addio al nubilato di Elettra Lamborghini; la Pem Pem girl è pronta alle nozze con Afrojack e non nasconde la felicità. Elettra Lamborghini: matrimonio in vista Nonostante il matrimonio sia top secret in ogni suo dettaglio ad eccezon fatta per l’organizzatore top Enzo Miccio, Elettra Lamborghini sa quanto i suoi fan ci tengano ad essere informati e quindi non nega qualche piccola confidenza. Il matrimonio è alle porte e la sposina diventa ogni giorno più solare e luminosa. Un entusiasmo che di certo non è rimasto nascosto nel week end del 4-6 agosto, designati come le tre giornate ... Leggi su thesocialpost

EchelonGleek : RT @cassioshinki: Elettra Lamborghini che ci mostra la festa di addio al nubilato che nessuna di noi persona normale potrà mai avere. Ma lo… - mimmasworld : Stamattina ho lavorato, adesso mi tocca organizzare un addio al nubilato e poi stasera la festa. Non sono riuscita… - BarattiniManuel : @grandolfo1980 È la festa di pirlo dopo l’addio al calcio.... e smettetela di fare i santi moralisti - xbennibeer : RT @cassioshinki: Elettra Lamborghini che ci mostra la festa di addio al nubilato che nessuna di noi persona normale potrà mai avere. Ma lo… - furiadicheb1985 : Ho trovato il video di Pirlo alla sua festa di addio al calcio, completamente ubriaco in discoteca. ?? Grande mister -