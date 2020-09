Festa del Fatto, referendum: Sì o No? Fraccaro spiega 3 motivi per votare a favore del taglio dei parlamentari (Di domenica 6 settembre 2020) “Maggior ruolo del Parlamento, maggiore snellezza, avvicinamento ai numeri degli altri paesi europei”. Sono questi i tre temi portati a sostegno del taglio dei parlamentari da Riccardo Fraccardo, esponente dei 5 stelle e promotore della riforma costituzionale. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio è stato intervistato da Martina Castigliani e Fabrizio d’Esposito alla Festa del Fatto quotidiano, e si è confrontato con Alfiero Grandi, promotore invece del comitato che si oppone alla riduzione degli eletti. “Questa riforma – ha aggiunto Fraccaro – potrà accrescere la forza del Parlamento, ci sarà una maggior responsabilizzazione del parlamentare stesso”, ha sottolineato, “un Parlamento più snello e più ... Leggi su ilfattoquotidiano

Dopo i prezzi alle stelle finalmente i ribassi. Aveva fatto molto discutere il costo altissimo dei biglietti messi in vendita per il Gp Toscana-Ferrari 1000: dai 750 euro per il venerdì di prove liber ...Non la pandemia, non le norme anti-Covid fermano la musica di Isabella Leonarda. Da oggi, domenica 6, la Musa e religiosa novarese diventa anche «stella» del web: avrà la sua speciale festa di complea ...