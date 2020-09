Festa del Fatto Quotidiano, terza giornata di incontri e dibattiti: alle 11 il sottosegretario Riccardo Fraccaro. Segui la diretta (Di domenica 6 settembre 2020) terza e ultima giornata di incontri della Festa del Fatto Quotidiano, quest’anno interamente trasmessa in streaming per rispettare le regole anti Covid. Si parte alle 11: il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro, discuterà del Referendum sul taglio dei parlamentari con Alfiero Grandi, portavoce del Comitato per il No, e i giornalisti Martina Castigliani e Fabrizio d’Esposito. alle 12, invece, il ministro della Salute Roberto Speranza sarà intervistato da Gad Lerner e Maddalena Oliva. alle 16 appuntamento con Massimo Fini, Maurizio de Giovanni e Silvia Truzzi, mentre alle 17 il ministro dell’Economia Roberto ... Leggi su ilfattoquotidiano

GiuseppeConteIT : Domani mattina sarò ospite alla festa annuale del Fatto Quotidiano per un’intervista con Peter Gomez e Antonio Pade… - ricpuglisi : Allora ho sentito bene: alla festa del @fattoquotidiano il presidente @GiuseppeConteIT parla di 135mila morti per… - GiuseppeConteIT : In diretta dalla Festa annuale del @fattoquotidiano: - StAy61 : RT @LaVeritaWeb: Alla festa del «Fatto», il premier gonfia il numero dei morti di Covid: 135.000 anziché 35.000. Ma i media, a partire dal… - news_modena : Fiorano: Festa della Beata Vergine del Castello -

Ultime Notizie dalla rete : Festa del Festa de Il Fatto Quotidiano 2020, rivedi la diretta della seconda giornata di incontri Il Fatto Quotidiano San Venerio, il golfo si prepara per celebrare il suo patrono

La Spezia - Nei prossimi giorni, nelle chiese del Golfo della Spezia (comuni della Spezia, di Porto Venere e di Lerici) si celebra la festa di San Venerio eremita, patrono del Golfo e dei fanalisti d’ ...

Due nuovi sacerdoti valsabbini

Le comunità di Odolo e di Vestone in festa per l’ordinazione presbiterale di due giovani, don Alberto Comini e don Alessio Torriti, sabato prossimo in piazza Paolo VI a Brescia L’emergenza sanitaria l ...

La Spezia - Nei prossimi giorni, nelle chiese del Golfo della Spezia (comuni della Spezia, di Porto Venere e di Lerici) si celebra la festa di San Venerio eremita, patrono del Golfo e dei fanalisti d’ ...Le comunità di Odolo e di Vestone in festa per l’ordinazione presbiterale di due giovani, don Alberto Comini e don Alessio Torriti, sabato prossimo in piazza Paolo VI a Brescia L’emergenza sanitaria l ...