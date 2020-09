Festa del Fatto Quotidiano, rivedi l’intervista al ministro dell’Economia Roberto Gualtieri (Di domenica 6 settembre 2020) Il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, intervistato da Salvatore Cannavò e Carlo Di Foggia alla Festa del Fatto Quotidiano. Tutti gli incontri sono trasmessi in streaming sul Fatto.it, su tvloft.it, sulla app di Loft e sul canale Facebook del Fatto Quotidiano L'articolo Festa del Fatto Quotidiano, rivedi l’intervista al ministro dell’Economia Roberto Gualtieri proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Festa del Festa del Fatto Quotidiano, terza giornata di incontri e dibattiti: segui la diretta con Franca Leosini e… Il Fatto Quotidiano La tristezza della sindaca per la festa di paese: "Che dolore cancellarla per il Covid, ma c'è ancora troppo rischio"

Una festa di paese strana, in cui il silenzio si è sostituito alla musica delle giostre in piazza e alle risate della gente che passeggiava tra le bancarelle: Caponago, paese di 5.200 abitanti in Bria ...

Gp Toscana Ferrari 1000: nuovi biglietti con prezzi al 50% in meno per il Mugello

Dopo i prezzi alle stelle finalmente i ribassi. Aveva fatto molto discutere il costo altissimo dei biglietti messi in vendita per il Gp Toscana-Ferrari 1000: dai 750 euro per il venerdì di prove liber ...

