Festa del Fatto Quotidiano, le regole del delitto imperfetto: rivedi il dibattito con Franca Leosini e Selvaggia Lucarelli (Di domenica 6 settembre 2020) Conversazione a due tra la conduttrice e autrice televisiva Franca Leosini e la giornalista Selvaggia Lucarelli, nell’incontro intitolato “Le regole del delitto imperfetto”. Tutti gli incontri sono trasmessi in streaming sul Fatto.it, su tvloft.it, sulla app di Loft e sul canale Facebook del Fatto Quotidiano L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

ricpuglisi : Allora ho sentito bene: alla festa del @fattoquotidiano il presidente @GiuseppeConteIT parla di 135mila morti per… - petergomezblog : Scarpinato alla Festa del Fatto: “Borsellino aveva capito che dietro le stragi non c’era solo la mafia. Per questo… - GiuseppeConteIT : In diretta dalla Festa annuale del @fattoquotidiano: - Dome689 : RT @ilfattovideo: Speranza alla Festa del Fatto: ‘Lettera di Salvini sul piano anti-Covid? Sbagliata, divide l’Italia. È leader piccolo che… - Dijkmeester : RT @jacopo_iacoboni: Il presidente del Consiglio italiano non sa il numero dei morti di Covid in Italia. E, dopo la giusta correzione, ins… -

Ultime Notizie dalla rete : Festa del Festa del Fatto, Fraccaro: “Taglio degli eletti sarà spinta alla modifica della legge elettorale Il Fatto Quotidiano Covid: Toti, festa per Spezia in A possibile moltiplicatore

(ANSA) - GENOVA, 06 SET - "Non si può escludere che la festa di piazza per la promozione in serie A dello Spezia possa essere stato un moltiplicatore" del focolaio covid in città. Così il presidente ...

Speranza: prime dosi del vaccino Covid a fine anno. Alle regioni 17 mln dosi antinfluenzale

Se tutto andrà bene e saranno positivi gli esiti della sperimentazione di fase 3 attesi per fine settembre, le prime dosi del vaccino anti-Covid ‘Oxford’ arriveranno in Italia “già entro fine anno”. E ...

(ANSA) - GENOVA, 06 SET - "Non si può escludere che la festa di piazza per la promozione in serie A dello Spezia possa essere stato un moltiplicatore" del focolaio covid in città. Così il presidente ...Se tutto andrà bene e saranno positivi gli esiti della sperimentazione di fase 3 attesi per fine settembre, le prime dosi del vaccino anti-Covid ‘Oxford’ arriveranno in Italia “già entro fine anno”. E ...