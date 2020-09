Ferrero sostiene Berlusconi: “I Grandi non si arrendono mai, forza Presidentissimo” (Di domenica 6 settembre 2020) “Hai vinto tante battaglie: tv, cinema, calcio, politica. I Grandi non si arrendono mai e tutti uniti facciamo il tifo per te. forza Presidentissimo! Coraggio Berlusconi“. Questo il messaggio con cui Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, esprime la propria vicinanza a Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano per i sintomi da Covid-19. Hai vinto tante battaglie:#Tv#Cinema#Calcio#PoliticaI Grandi non si arrendono mai e tutti uniti facciamo il tifo per te. forza #Presidentissimo !!! Coraggio #Berlusconi !!! #WSilvio #NoMoreCovid — Massimo Ferrero (@unavitadacinema) September 5, 2020 Leggi su sportface

