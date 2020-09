Fausto Leali svela: “Vado al Grande Fratello Vip perché sono pagato, non certo per beneficenza” (Di domenica 6 settembre 2020) Fausto Leali svela i motivi che lo hanno spinto a partecipare alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, ecco cosa ha detto il cantante Fausto Leali parteciperà alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto per la seconda volta da Alfonso Signorini su Canale 5. Pochi giorni fa era stato il settimanale Chi a far sapere che il cantante farà parte del cast del reality, anche lui ha confermato che varcherà la famosa porta rossa della casa più spiata d’Italia in un’intervista concessa a Libero Quotidiano, dove ha spigato i motivi che lo hanno spinto ad accettare la proposta della produzione del Grande Fratello Vip. A causa ... Leggi su nonsolo.tv

trash_italiano : Cast ufficiale #GFVIP UOMINI Francesco Oppini Tommaso Zorzi Paolo Brosio Fausto Leali Pierpaolo Petrelli Enock Ba… - isomazza : RT @2ndAmandaCavv: Ogni volta che leggo “mi manchi” da qualche parte (o che lo penso ) lo leggo intonando Mi manchi di Fausto Leali ridendo… - infoitcultura : Grande Fratello Vip 5, Fausto Leali concorrente: “Mi sono fatto due conti” - radiocalabriafm : FAUSTO LEALI - NON AMI CHE TE - 2ndAmandaCavv : Ogni volta che leggo “mi manchi” da qualche parte (o che lo penso ) lo leggo intonando Mi manchi di Fausto Leali ridendo da sola -