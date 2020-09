"Fase delicata, non si può cantare vittoria". Berlusconi, Zangrillo rompe a sorpresa il silenzio (Di domenica 6 settembre 2020) Una conferenza stampa improvvisata, non prevista, fuori dall'ospedale San Raffaele. A parlare è Alberto Zangrillo, il tema sono le condizioni di Silvio Berlusconi, ricoverato nella clinica milanese dopo aver contratto il coronavirus. E il medico del Cav, pur confermando "l'ottimismo" espresso alla vigilia, questa volta parla di "situazione delicata. "La forma clinicamente conclamata di infezione viale merita una terapia adeguata, che ha i suoi tempi. Siamo sicuramente in una Fase delicata - ha premesso Zangrillo -. Ma restano ferme le mie considerazioni definite scarne di ieri, in cui manifestavo cauto ottimismo, che ribadisco". Il bollettino di Zangrillo di ieri, sabato 5 settembre, era stato infatti molto sintetico, essenziale. Dunque, il medico riprende ... Leggi su liberoquotidiano

