“Fase delicata ma decorso regolare”: il nuovo aggiornamento sulle condizioni di Berlusconi (Di domenica 6 settembre 2020) L’aggiornamento del Professor Zangrillo sulle condizioni di Silvio Berlusconi: sa reagendo il modo ottimale alle cure. Il Professor Zangrillo nella mattinata di domenica 6 settembre ha fatto il punto sulle condizioni di Silvio Berlusconi, ricoverato dopo essere risultato positivo al coronavirus. Si tratta del terzo aggiornamento ufficiale sulle condizioni del paziente dal momento del ricovero. Zangrillo ha fatto il punto sulle condizioni di Silvio Berlusconi rilasciando brevi dichiarazioni alla stampa e comunicando che nella giornata del 6 settembre non saranno diffuse altre comunicazioni. Zangrillo, Berlusconi sta reagendo in modo ... Leggi su newsmondo

