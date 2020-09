Fase 3: Salvini, ‘aprire stadi, calcio significa posti di lavoro’ (Di domenica 6 settembre 2020) Cernobbio (Como), 6 set. (Adnkronos) – “Mi piace lo sport in presenza. Lo dico al presidente del Consiglio: lo sport non è solo tifo ma centinaia di migliaia di posti di lavoro da mille euro al mese. E io penso che in una struttura che ospita 70-80 mila persone, farne entrare 7-8 mila distanziate sia giusto”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine del forum Ambrosetti di Cernobbio. “Non si capisce perché le moto si e il pallone no. Mi sembra un facile pregiudizio di un governo che non riesce a trovare soluzione e una volta alla settimana trova un nemico. Così non si va lontano”, ha aggiunto.L'articolo Fase 3: Salvini, ‘aprire stadi, calcio significa posti di ... Leggi su meteoweb.eu

