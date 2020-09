F1, Leclerc: “La macchina è troppo difficile da guidare” (Di domenica 6 settembre 2020) “Non so se ho chiesto troppo alla macchina, forse sì, ma ho cercato di dare il massimo. La macchina era sicuramente molto difficile da guidare, ho commesso un errore e ora dobbiamo migliorare“. Lo ha dichiarato Charles Leclerc protagonista di un incidente contro le barriere durante il corso del Gran Premio d’Italia. “Spa e Monza sono stati due weekend complicati, è un momento difficile per noi – ha aggiunto il monegasco della Ferrari ai microfoni di Sky Sport F1 -. Spero che al Mugello vada un po’ meglio, sulla carta dovrebbe essere così“. Infine sulle sue condizioni fisiche dopo l’incidente: “Ho 3-4 giorni per recuperare e fisicamente mi sento più o meno bene“, ha chiosato Leclerc. Leggi su sportface

