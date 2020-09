F1: Fontana, 'oggi grande giornata a Monza con omaggio a Lombardia' (Di domenica 6 settembre 2020) Milano, 6 set. (Adnkronos) - "Il Gran Premio d'Italia 2020, sulla pista più veloce al mondo, è stato vinto da una scuderia italiana, l'AlphaTauri con un pilota francese che ha scelto la Lombardia e Milano come propria casa". Lo ha scritto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, su Facebook. "È stata una grande giornata, la delegazione di medici e infermieri presenti all'Autodromo, le Frecce Tricolori, l'inno d'Italia, il tutto per un evento internazionale che ha omaggiato la Lombardia e le vittime lombarde", ha aggiunto. Leggi su liberoquotidiano

TV7Benevento : F1: Fontana, 'oggi grande giornata a Monza con omaggio a Lombardia'... - AnsaLombardia : F1: Monza; Fontana, Lombardia non si ferma mai. 'Oggi si volta pagina, gioia per vittoria di Mick Schumacher' |… - whoiscufter : 1925 “L’Italia riserva sorprese in ogni regione. Il mio viaggio siciliano mi ha portato oggi nella bellissima… - GranchiTatiana : RT @QuanteStorieRai: 'Nel contagio siamo un organo unico, nel contagio siamo una comunità' da 'Nel Contagio' di Paolo Giordano Potete rive… - BussolaItalia : #Bussolaitalia oggi seguirà il terzo ed ultimo giorno della quarantaseiesima edizione de “Lo scenario di oggi e di… -