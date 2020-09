Evaso Johnny lo Zingaro, ancora una volta. Il sindacato di polizia: «Si mina la credibilità dello Stato» (Di domenica 6 settembre 2020) La prima volta nel 1976, dal carcere minorile di Casal del Marmo. Poi ancora dal pentitenziario de L’Aquila, da quello di Pianosa e da quello di Fasano, in provincia di Cuneo. Ora l’ultima evasione del curriculum criminale di Johnny Lo Zingaro, al secolo Giuseppe Mastini, è stata registrata dal carcere di massima sicurezza di Sassari. Classe 1960, Mastini era in permesso premio e avrebbe dovuto tornare nella struttura penitenziaria a mezzogiorno. Non si è più presentato. È stata diffusa una nota a tutte le forze dell’ordine. Il primo omicidio di Mastini risale agli anni ’70, quando aveva solo 11 anni. Dopo questo episodio ha continuato a essere protagonista di furti, rapine, sequestri e ancora di un altro omicidio, quello della ... Leggi su open.online

