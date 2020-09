Europei U.18: domani l'Italia sfida il Belgio (Di domenica 6 settembre 2020) MASCICOVETERE, POTENZA,- Giornata di riposo al Campionato Europeo under 18 maschile, in corso di svolgimento a Lecce e Marsicovetere. Le prime gare, disputate ieri, hanno visto in Basilicata la ... Leggi su corrieredellosport

fefebaraonda : RT @SalentoSentinel: Gli avvocati di Lecce, domani 7settembre alle 12.00, in coordinamento con altri ordini forensi europei, osserveranno u… - Teresa02247224 : RT @SalentoSentinel: Gli avvocati di Lecce, domani 7settembre alle 12.00, in coordinamento con altri ordini forensi europei, osserveranno u… - SalentoSentinel : Gli avvocati di Lecce, domani 7settembre alle 12.00, in coordinamento con altri ordini forensi europei, osserverann… - salvosorbello : Il premier Conte afferma che con i fondi europei “non devono essere costruiti nuovi ospedali, perché domani sarebbe… - mayafoxqua_m : RT @canottaggio1888: Europei Under 23 di Duisburg. Doppio Pesi Leggeri Maschile: con il secondo posto l’Italia agguanta la semifinale di do… -