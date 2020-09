Esposito: "Dzeko andrà alla Juventus! Milan, nuovo innesto dal Real. Sorpresa Napoli" (Di domenica 6 settembre 2020) Paolo Esposito, giornalista, nel corso della sua intervista a 90min Italia, ha parlato dei movimenti di calciomercato di Juventus e Milan. Leggi su 90min

GalassoRicky : @Alessan76040555 @mapie89 @NonConoscoVG Sanchez è troppo fragile e in panchina abbiamo solo lui e Esposito( che sec… - IlCriticone1 : @Francesko1985 @stebellentani @Bubu_Inter Perisic può fare l'attaccante benone, inoltre ti dà l'opzione di modifica… - Francesko1985 : @IlCriticone1 @stebellentani @Bubu_Inter Perisic non é un attaccante, Esposito al momento all'Inter non può dare nu… - AndreaInterNews : E per me non sarebbe un problema, purché venga fatta chiarezza sui ruoli e nei tempi giusti. Perisic deve fare la q… - cantafio88 : Di Marzio dice che Conte ha chiarito che non si pretenda vittoria visto che il club non può spendere. Noi Darmian,… -

Ultime Notizie dalla rete : Esposito Dzeko Esposito: "Dzeko andrà alla Juventus! Milan, nuovo innesto dal Real. Sorpresa Napoli" 90min Calciomercato Inter, nuovo tentativo per Dzeko | Intreccio con la Roma

L’Inter non sembra essere intenzionata a lasciare la pista Dzeko e cresce un possibile intreccio con la Roma: i giallorossi vorrebbero due giocatori. Il mercato impazza intorno ad Edin Dzeko, con la J ...

Marchetti su tmw; “Alla Juve alle prese con gli attaccanti”

Resta al momento bloccata la trattativa per arrivare a Edin Dzeko, perché ancora non c'è accordo tra la ... al Sassuolo Per l'attacco invece inserimento nella corsa a Sebastiano Esposito, dell'Inter ...

L’Inter non sembra essere intenzionata a lasciare la pista Dzeko e cresce un possibile intreccio con la Roma: i giallorossi vorrebbero due giocatori. Il mercato impazza intorno ad Edin Dzeko, con la J ...Resta al momento bloccata la trattativa per arrivare a Edin Dzeko, perché ancora non c'è accordo tra la ... al Sassuolo Per l'attacco invece inserimento nella corsa a Sebastiano Esposito, dell'Inter ...