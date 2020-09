Esclusiva: Reggiana, c’è Di Gennaro per la difesa (Di domenica 6 settembre 2020) Un nuovo difensore centrale per la Reggiana. Dopo i contatti con il Perugia per Sgarbi, è in stato avanzato la trattativa con il Livorno per Matteo Di Gennaro, classe 1994, in scadenza di contratto. C’è già un accordo di massima, si può chiudere entro domani. Foto: logo L'articolo Esclusiva: Reggiana, c’è Di Gennaro per la difesa proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Si è svolto nel pomeriggio di ieri l’incontro, programmato da tempo, per definire la disponibilità degli spazi di gioco del campo “Campioli” a Cavazzoli, da destinarsi agli allenamenti e all’uso esclu ...

La vicenda non poteva che finire nell’unico modo plausibile: la Reggiana da martedì tornerà ad allenarsi a Cavazzoli. Al suo, ormai è proprio il caso di dirlo, ’Cesare Campioli’. Il laboratorio in cui ...

