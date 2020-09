Era una dea bionda del cinema negli anni ’90: oggi a 53 anni è tutta chirurgia e botulino [FOTO] (Di domenica 6 settembre 2020) Non sempre il botox è la soluzione ai problemi della vecchiaia. Non sono poche le star che si sono lamentate dei risultati ottenuti e che ora rimpiangono il viso o il corpo che hanno tanto odiato. Nicole Kidman La lista dei “pentiti del botox” è sempre più lunga. Tra di loro spunta il nome di Nicole Kidman, che ha confessato di sentirsi a disagio per un viso troppo “gonfio” e inespressivo. Sempre in quell’occasione, ha affermato di non voler più ricorrere alle punturine, anche se pare non sia riuscita a resistere! Secondo quanto dicono i rumors, nelle ultime apparizioni il suo bellissimo viso sembra sia stato nuovamente “spianato”. La bellissima attrice, nonostante gli oltre 50 anni, è sempre incredibilmente elegante e ... Leggi su velvetgossip

bonucci_leo19 : Dopo 10 mesi, siamo andati sotto e abbiamo reagito. Dimostrando carattere e voglia. Non era facile essendo la prim… - davidealgebris : Bibitaro ha sempre detto in 3 mesi da vincere elezioni avrebbe dimezzato stipendi del M5 Scemi. Ovviamente era una… - chetempochefa : “Papà era ebreo. Ricordo quando lesse sul giornale la notizia delle leggi razziali e pianse. Fu il momento più brut… - chqwoodz : ella era bella tan fragil como una rosa - valtosar64 : RT @Pinucci63757977: Hanno aperto il parlamento come una scatoletta di tonno, dentro c'era un' auto blu con autista e fotografo. https://t.… -

Ultime Notizie dalla rete : Era una Aereo ed elicotteri in formazione: «Era una prova di sorvolo» Cronache Maceratesi Venezia, il “cocciamatte” di Remo Rapino fa suo il Campiello in mascherina

DALL’INVIATO A VENEZIA. Vince «una cocciamatte», lo scemo del villaggio, pazzo sì, ma illuminato e illuminante. È il protagonista di Vita, morte e miracoli di Bonfiglio Liborio (Minimum fax), il roman ...

Quando Joe Kennedy III pareva il sol dell’avvenire

Caro Aldo passata un po’ in silenzio una notizia che in fondo ha del clamoroso, era dal 1947 che il parlamento Usa aveva una poltrona destinata a un Kennedy, invece contro ogni pronostico Joe III Kenn ...

