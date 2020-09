Energia: Patuanelli, ‘Italia può essere hub europeo in ricerca e trasporto idrogeno’ (Di domenica 6 settembre 2020) Cernobbio (Como), 6 set. (Adnkronos) – L’idrogeno ‘può essere veramente un elemento qualificante di come si può fare economia e attività produttiva nella transizione energetica, è un vettore energetico e un forte elemento di stoccaggio dell’Energia. Vogliamo aver la forza a livello europeo di far capire che l’Italia può essere un grande hub nella ricerca, nell’innovazione, nel trasporto e nello stoccaggio dell’idrogeno, mettendo in connessione l’Africa con il resto d’Europa”. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, intervenendo al forum Ambrosetti di Cernobbio.L'articolo Energia: Patuanelli, ‘Italia ... Leggi su meteoweb.eu

zazoomblog : Energia: Patuanelli Italia può essere hub europeo in ricerca e trasporto idrogeno - #Energia: #Patuanelli… - TV7Benevento : Energia: Patuanelli, 'Italia può essere hub europeo in ricerca e trasporto idrogeno'... - Cuccello : RT @FemcaCISL: #Energia, #sindacati chiedono un incontro al ministro @SPatuanelli: 'Salviamo l'autonomia energetica del Paese'. https://t.c… - flaeifvg : RT @FemcaCISL: #Energia, #sindacati chiedono un incontro al ministro @SPatuanelli: 'Salviamo l'autonomia energetica del Paese'. https://t.c… - Alfieri1958 : RT @FemcaCISL: #Energia, #sindacati chiedono un incontro al ministro @SPatuanelli: 'Salviamo l'autonomia energetica del Paese'. https://t.c… -

Ultime Notizie dalla rete : Energia Patuanelli Energia: Patuanelli, 'Italia può essere hub europeo in ricerca e trasporto idrogeno' LiberoQuotidiano.it Energia: Patuanelli, 'Italia può essere hub europeo in ricerca e trasporto idrogeno'

Cernobbio (Como), 6 set. (Adnkronos) - L'idrogeno “può essere veramente un elemento qualificante di come si può fare economia e attività produttiva nella transizione energetica, è un vettore energetic ...

Chi intralcia Eni in Italia. Parla Bessi (Pd)

E’ un’ipocrisia – come fanno molti in M5S lodare le attività estere di Eni e poi si ostacola lo sviluppo del gruppo in Italia. Il parere di Gianni Bessi, consigliere regionale del Pd in Emilia Romagna ...

Cernobbio (Como), 6 set. (Adnkronos) - L'idrogeno “può essere veramente un elemento qualificante di come si può fare economia e attività produttiva nella transizione energetica, è un vettore energetic ...E’ un’ipocrisia – come fanno molti in M5S lodare le attività estere di Eni e poi si ostacola lo sviluppo del gruppo in Italia. Il parere di Gianni Bessi, consigliere regionale del Pd in Emilia Romagna ...