Energia: Patuanelli, 'Italia può essere hub europeo in ricerca e trasporto idrogeno' (Di domenica 6 settembre 2020) Cernobbio (Como), 6 set. (Adnkronos) - L'idrogeno “può essere veramente un elemento qualificante di come si può fare economia e attività produttiva nella transizione energetica, è un vettore energetico e un forte elemento di stoccaggio dell'Energia. Vogliamo aver la forza a livello europeo di far capire che l'Italia può essere un grande hub nella ricerca, nell'innovazione, nel trasporto e nello stoccaggio dell'idrogeno, mettendo in connessione l'Africa con il resto d'Europa”. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, intervenendo al forum Ambrosetti di Cernobbio. Leggi su iltempo

