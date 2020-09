Emergenza Covid-19, ministro Speranza “All’inizio avremo pochi dosi del vaccino, il problema sarà decidere a chi darlo” (Di domenica 6 settembre 2020) Il ministro della Salute Speranza ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera nella quale ha illustrato i tempi e i modi di somministrazione del vaccino in Italia. “Quando il vaccino arriverà il problema sarà un altro, decidere a chi darlo. All’inizio ne avremo poche dosi, due o tre milioni. La mia proposta è che sia gratuito e che arrivi prima agli operatori sanitari e agli anziani con patologie, in particolare nelle Rsa”. Il ministro della Salute ha sottolineato che “Non so quale sarà il giorno e quale sarà il vaccino giusto, ma penso che il traguardo non sia troppo lontano. Il contratto con AstraZeneca a prevede le prime ... Leggi su baritalianews

LaStampa : Amadeus: “Pronto a cancellare Sanremo se saremo ancora in emergenza Covid” - berlusconi : Il governatore De Luca è stato abile, nel costruire la sua immagine nell’emergenza Covid usando un linguaggio diret… - CottarelliCPI : Oggi, 3 settembre 2020, è l’anniversario dell’assassinio del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e di sua moglie Em… - LauraDanMi : RT @Cambiacasacca: Nel varesotto ci sono 16 casi di legionella e un morto. Se lo infiliamo in uno dei grafici che vi piacciono tanto, é un'… - thebrightside0 : #buonoasapersi?? A #Cernobbio2020 il 90% dei presenti a favore del #MES che ci farebbe risparmiare 6 miliardi ed av… -

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza Covid Bonus prima casa, termini prorogati per emergenza Covid Adnkronos Mestre, ecco il cantiere del quinto mega albergo. Il Tribe Hotel sarà pronto ad aprile 2023

Il gruppo Mtk continua a investire sulla zona di via Ca' Marcello: operazione da 35 milioni di euro con 300 camere e 600 posti letto Apertura fissata per aprile del 2023 per il quinto albergo in via C ...

News Serie TV

Lo showrunner della serie di The CW Roberto Aguirre-Sacasa ha condiviso uno stralcio dei copioni dei prossimi episodi, ma c'è un dettaglio inquietante. Nella quinta stagione di Riverdale i protagonist ...

Il gruppo Mtk continua a investire sulla zona di via Ca' Marcello: operazione da 35 milioni di euro con 300 camere e 600 posti letto Apertura fissata per aprile del 2023 per il quinto albergo in via C ...Lo showrunner della serie di The CW Roberto Aguirre-Sacasa ha condiviso uno stralcio dei copioni dei prossimi episodi, ma c'è un dettaglio inquietante. Nella quinta stagione di Riverdale i protagonist ...