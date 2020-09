Elezioni regionali in Toscana: il senatore Mallegni (Forza Italia) colto da malore (Di domenica 6 settembre 2020) Lieve malore per il commissario di Forza Italia in Toscana, Massimo Mallegni, mentre era impegnato in provincia di Massa Carrara per la campagna elettorale per le regionali. Il senatore è stato accompagnato all'ospedale di Pontremoli Leggi su firenzepost

matteorenzi : La mia intervista di oggi a La Nazione sulle elezioni regionali in Toscana #ItaliaViva - espressonline : L'intervista a Elly Schlein, l'onda meloniana alle regionali, la situazione delle scuole alle prese con la riapertu… - LegaSalvini : SONDAGGIO IPSOS: IN TOSCANA COALIZIONE DI CENTRODESTRA AVANTI #Ceccardipresidente - gianni87605522 : RT @valy_s: Nella replica di #inonda sento #Bettini dire che una sconfitta alle regionali avrà sicuramente conseguenze politiche ma ciò non… - MarianoFilippi : RT @matteorenzi: La mia intervista di oggi a La Nazione sulle elezioni regionali in Toscana #ItaliaViva -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni regionali Le incerte elezioni regionali in Toscana Il Post Mangialardi lancia le candidature di Antonio Mastrovincenzo e Emanuela Carloni

3' di lettura Senigallia 06/09/2020 - La ripartenza delle Marche nel post Covid passa anche attraverso le grandi opportunità offerte delle tante risorse messe a disposizione dall’Europa. Lo hanno riba ...

Santarelli, Rinasci Marche, a Serra De’ Conti aziende e prodotti che rendono unico ed inimitabile il nostro territorio

Queste le parole di Luca Santarelli candidato nella provincia di Ancona alle prossime elezioni Regionali che si terranno il 20 e 21 settembre per la lista Rinasci Marche – Mangialardi Presidente, a ...

3' di lettura Senigallia 06/09/2020 - La ripartenza delle Marche nel post Covid passa anche attraverso le grandi opportunità offerte delle tante risorse messe a disposizione dall’Europa. Lo hanno riba ...Queste le parole di Luca Santarelli candidato nella provincia di Ancona alle prossime elezioni Regionali che si terranno il 20 e 21 settembre per la lista Rinasci Marche – Mangialardi Presidente, a ...