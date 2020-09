Elezioni: De Micheli, ‘cittadini premieranno serietà Pd durante emergenza’ (Di domenica 6 settembre 2020) Cernobbio (Como), 6 set. (Adnkronos) – “Credo che gli italiani e gli elettori che andranno al voto il 20 settembre sappiano con quanta serietà il Pd ha affrontato questa gravissima emergenza. Se ne sono resi conto e c’è stato anche un riconoscimento internazionale rispetto alle attività del governo e alle scelte a cui il Pd ha dato un contributo determinante in questo tempo così faticoso”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture ed esponente del Pd, Paola De Micheli, a margine del forum Ambrosetti di Cernobbio. Il 20 e il 21 settembre “ci sarà un riscontro molto positivo, anche rispetto al governo di alcuni governatori oggi in carica. La serietà -ha spiegato- verrà ripagata dal voto. Al di là dei sondaggi c’è una percezione molto forte del fatto di essersi ... Leggi su calcioweb.eu

Bari, 05 settembre 2020. Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha posato questa mattina la prima pietra dell’elisuperficie che la ASL Foggia realizzerà a Carpino, accompagnato dal Dire ...

La giornata elettorale, tra proposte e programmi: natalità, infrastrutture e mobilità

Anche questa campagna elettorale è caratterizzata dalla diffusione quotidiana di costosi sondaggi commissionati da giornali, società, comitati elettorali. Tuttavia, al di là dei risultati statistici, ...

