Elettra Lamborghini, "tampone per tutti": una clamorosa festa pre-nozze (Di domenica 6 settembre 2020) Addio al nubilato con gadget a tema. Parte il conto alla rovescia per il 26 settembre, data in cui Elettra Lamborghini e AfroJack si sposeranno. Dress code rigorosamente bianco per la festa pre-nozze. Tre giorni di allegria non stop. La cantante ha documentato su Instagram, a bordo di un van rosa che ha guidato lei stessa. Una ventina di amici invitati nella bellissima tenuta San Domenico di Sant'Angelo in Formis, vicino Caserta. “tutti i miei ospiti hanno fatto il tampone e a qualsiasi persona che entrerà nella tenuta, sarà fatto il sierologico. E così anche il giorno del matrimonio”, ha raccontato Elettra. Che ha già mostrato sul settimanale Chi l'abito per il sì. Leggi su liberoquotidiano

