Elettra Lamborghini Instagram, spettacolare in barca a Capri: «The Queen!» (Di domenica 6 settembre 2020) Mancano davvero pochissimi giorni al matrimonio di Elettra Lamborghini con Afrojack. La coppia si giurerà amore eterno il 26 settembre 2020. Dunque a quanto sembra tutto è pronto: dall’abito fino alla location, non resta che attendere il fatico giorno. Nel frattempo Elettra ha festeggiato il suo addio al nubilato con un piccolo gruppo di amici. La cantante naturalmente ha documentato tutto attraverso le sue storie Instagram e non solo. Infatti, poche ore fa, Elettra Lamborghini ha pubblicato uno scatto direttamente dal suo hen party mentre si gode un giro in barca a Capri. L’artista in costume ha catturato l’attenzione dei suoi followers, i quali hanno immediatamente invaso il post di like e commenti. Leggi anche ... Leggi su urbanpost

77swords : Un altro caso simile, #tv #femmina Elettra Lamborghini, il giunonico lato B mostrato con fiero orgoglio in primo p… - CorrNazionale : Elettra Lamborghini nella nuova versione di “Whoppa” di Tinie: la cantante nella hit del rapper originariamente rea… - sheneedsfood : ma... Elettra Lamborghini che viene a fare il suo addio al nubilato vicino casa mia?! no raga, sto morendo. - infoitcultura : Castellammare, arriva Elettra Lamborghini: tappa stabiese per l'addio al nubilato - Foto ricordo con le amiche a Ma… - infoitcultura : Elettra Lamborghini sceglie Capri per festeggiare il suo addio al nubilato! -

Ultime Notizie dalla rete : Elettra Lamborghini Elettra Lamborghini: età altezza peso dimagrita, patrimonio e fratelli The Italian Times Andrea Bonomo fidanzato Giusy Ferreri, c’è un grande segreto?

Andrea Bonomo fidanzato Giusy Ferreri: che cosa si sa sul grande amore della cantante? Dietro c’è una sorta di grande segreto. ‘Seat Music Awards 2020’. Questo è lo spettacolo che andrà in onda oggi s ...

Elettra Lamborghini: addio al nubilato sulle note di Lunapop e Tiziano Ferro

Canta anche “Sarà perché ti amo” e festeggia in barca con le amiche 06-09-2020 È il fine settimana dell’addio al nubilato di Elettra Lamborghini. In attesa del matrimonio con Afrojack, la cantante ha ...

Andrea Bonomo fidanzato Giusy Ferreri: che cosa si sa sul grande amore della cantante? Dietro c’è una sorta di grande segreto. ‘Seat Music Awards 2020’. Questo è lo spettacolo che andrà in onda oggi s ...Canta anche “Sarà perché ti amo” e festeggia in barca con le amiche 06-09-2020 È il fine settimana dell’addio al nubilato di Elettra Lamborghini. In attesa del matrimonio con Afrojack, la cantante ha ...