Elettra Lamborghini infiamma Capri: lato B illegale! – FOTO (Di domenica 6 settembre 2020) La cantante Elettra Lamborghini fa impazzire i suoi fan di Instagram mettendo in mostra il lato B mentre è in vacanza a Capri La cantante ed ereditiera Elettra Lamborghini il prossimo 26 settembre si sposerà con Afrojack e l’altro ieri si è tenuto, come dimostrato dalle storie Instagram, l’addio al nubilato in tenuta campana. Dopo … L'articolo Elettra Lamborghini infiamma Capri: lato B illegale! – FOTO proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Giusy Ferreri & Elettra Lamborghini - LA ISLA - radioplaytime : #rdadioplaytime: Musica (E il resto scompare) - Elettra Lamborghini - radiofmfaleria : Giusy Ferreri, Elettra Lamborghini - LA ISLA - zazoomblog : Elettra Lamborghini canta Whoppa con Tinie - #Elettra #Lamborghini #canta #Whoppa - RADIOEFFEITALIA : Giusy Ferreri & Elettra Lamborghini - LA ISLA -