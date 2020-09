Elettra Lamborghini, delirio all’addio al nubilato, stanza sfasciata: le immagini censurate (FOTO) (Di domenica 6 settembre 2020) Il giorno 26 settembre, Elettra Lamborghini convolerà a nozze con il cantante Afrojack e ieri si è tenuto il suo addio al nubilato. Per l’occasione, l’artista ha deciso di dare luogo ad un week-end di festeggiamenti insieme ai suoi amici più cari. La serata di ieri, però, ha preso una piega davvero devastante, sta di fatto che i partecipanti alla festa hanno cominciato a bere in modo smisurato. Alcune delle immagini dell’evento sono state rimosse, in quanto reputate, forse, troppo eccessive. L’addio al nubilato di Elettra Lamborghini Elettra Lamborghini è il suo team di amici si trovano attualmente nella Tenuta San Domenico di Sant’Angelo, vicino Caserta. Tutti gli ... Leggi su kontrokultura

Si fa sempre più vicino il giorno delle attesissime nozze tra l’ereditiera Elettra Lamborghini e il dj Afrojack. Dopo tanto chiacchiericcio e speculazioni sulla data della celebrazione del matrimonio, ...

“Mascherine rosa e tampone”. Elettra Lamborghini e il suo addio al nubilato Covid-free

La cantante bolognese non rinuncia né allo stile né alla sicurezza. Tra tamponi per il Covid-19 e mascherine protettive, l’addio al nubilato di Elettra Lamborghini si è rivelato all’insegna del trend ...

