Eleonora Pedron, stacco di gamba in primo piano, sexy girl – FOTO (Di domenica 6 settembre 2020) Eleonora Pedron. La bellissima ex Miss Italia incanta i suoi follower con scatti semplici e genuini su Instagram. L’autore? Un uomo d’eccezione Era il lontano 2002 quando una giovanissima ragazza della provincia di Padova vinceva l’ambita corona del concorso Miss Italia. Adesso, 18 anni dopo, la bellezza di Eleonora Pedron non è affatto sfiorita ma … L'articolo Eleonora Pedron, stacco di gamba in primo piano, sexy girl – FOTO proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife

GossipItalia3 : Eleonora Pedron Instagram irresistibile a Bolgheri, il vento “amico” dei fan: «Sei come il vino…» #gossipitalianews - zazoomblog : Eleonora Pedron è la musa ispiratrice di Fabio Troiano - #Eleonora #Pedron #ispiratrice #Fabio - RobRuggio : @lusurpateur_ @iobhocioe Io ancora nera da quando Eleonora Pedron vinse contro Carla Duraturo - GossipItalia3 : Eleonora Pedron Instagram divina in costume, fascino senza eguali: «Che spettacolo» #gossipitalianews -