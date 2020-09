Dramma sul lavoro: è morto Francesco Gennero, il 25enne che aveva provato invano a salvare il fratello (Di domenica 6 settembre 2020) Era in condizioni gravissime e non ce l’ha fatta Francesco Gennero, 25enne di Cavallermaggiore, cittadina nel Cuneese, vittima di un incidente sul lavoro nell’azienda agricola di famiglia. Francesco aveva provato a salvare il fratello Davide, 22 anni, rimasto bloccato nel silos dove si trovava il triturato di mais le cui esalazioni del gas (i fumi di … L'articolo Dramma sul lavoro: è morto Francesco Gennero, il 25enne che aveva provato invano a salvare il fratello NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

Mikasereen : O helloo lo chiedo qui perché sul gruppo di WhatsApp mi vergogno ?? Per quelli che faranno Cinese che vi procurate d… - Cocci1309 : @Barbara___2105 @matteosalvinimi Prima i schei ??????. Tempo fa lessi sul gazzettino ‘dramma della gelosia a Teolo, ma… - MaryMayxoxo : @BarillariDav Sei quanto Di più lontano dai cittadini esiste. Se fossi vicino a loro ed a noi non sputeresti sul dr… - kscarlett22_ : @PDS_OOC @orsola_93 Il bello è che non si era fatto manco due domande sul fatto che indossasse una divisa premaman,… - Claudio07071959 : @pietro_nurra @Marflo66036248 @MikiAV8BHarrier @ItalianPolitics @AurelioGiansira @giovamartinelli @PaoloMauri78… -

Ultime Notizie dalla rete : Dramma sul Dramma sul Latemar, muore un escursionista che è scivolato e precipitato per oltre 100 metri il Dolomiti Intossicati nel silos: è morto anche Francesco, che aveva cercato di salvare il fratello

Salgono a due le vittime dell’incidente sul lavoro avvenuto l’altra mattina nell’azienda di famiglia di Cavallermaggiore. Una tragedia che si è consumata in pochi istanti giovedì mattina In un generos ...

Dramma sulle tre Cime di Lavaredo: l’appuntato della Finanza Sergio Francese, muore urtato da rotore elicottero

Durante un addestramento congiunto tra il Soccorso alpino e speleologico Veneto e il Soccorso alpino della Guardia di Finanza sulle Tre Cime di Lavaredo, ha perso la vita l’appuntato scelto, qualifica ...

Salgono a due le vittime dell’incidente sul lavoro avvenuto l’altra mattina nell’azienda di famiglia di Cavallermaggiore. Una tragedia che si è consumata in pochi istanti giovedì mattina In un generos ...Durante un addestramento congiunto tra il Soccorso alpino e speleologico Veneto e il Soccorso alpino della Guardia di Finanza sulle Tre Cime di Lavaredo, ha perso la vita l’appuntato scelto, qualifica ...