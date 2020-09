Domani Olanda-Italia, Mancini “Faremo cambi ma vogliamo vincere” (Di domenica 6 settembre 2020) AMSTERDAM (Olanda) (ITALPRESS) – Donnarumma, Chiellini, Immobile e Jorginho sono le uniche certezze dell'Italia che Domani seraaffronterà a Amsterdam l'Olanda per la Nations League. Lo haannunciato alla vigilia il ct azzurro Roberto Mancini. “Dovremo verificare le condizioni di tutti, ma è probabile che dovremo cambiare molti giocatori. Ci sono giocatori che hanno fatto solo due allenamenti e sono venuti in ritiro, senza neppure giocare una partita. Anche per rispetto di tutti i giocatori, non vogliamo che abbiano degli infortuni. Non è pensabile, per esempio, che Sensi giochi due partite in quattro giorni. Chiellini giocherà, così come Donnarumma e Immobile. E Jorginho” ha aggiunto Mancini che chiede ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Domani Olanda Domani Olanda-Italia, Mancini “Faremo cambi ma vogliamo vincere” Corriere di Arezzo Bonucci: "Chiellini-Van Dijk, che duello! De Ligt ci mancherà"

AMSTERDAM (Olanda) - "La Nations League è una competizione importante, ci permette di confrontarci contro grandi nazionali come l'Olanda domani sera. Il percorso è lungo, ci sono da recuperare i due p ...

Italia, Mancini: "Zaniolo e Kean molto cresciuti rispetto al passato"

AMSTERDAM (OLANDA) - "Ho visto Zaniolo e Kean molto cresciuti rispetto al passato. Credo che continuerà a essere così, sono sulla buona strada, questo mi rende felice e rende felice i loro club". Lo h ...

