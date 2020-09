Domani Olanda-Italia, Mancini “Faremo cambi ma vogliamo vincere” (Di domenica 6 settembre 2020) AMSTERDAM (Olanda) (ITALPRESS) – Donnarumma, Chiellini, Immobile e Jorginho sono le uniche certezze dell’Italia che Domani seraaffronterà a Amsterdam l’Olanda per la Nations League. Lo haannunciato alla vigilia il ct azzurro Roberto Mancini. “Dovremo verificare le condizioni di tutti, ma è probabile che dovremo cambiare molti giocatori. Ci sono giocatori che hanno fatto solo due allenamenti e sono venuti in ritiro, senza neppure giocare una partita. Anche per rispetto di tutti i giocatori, non vogliamo che abbiano degli infortuni. Non è pensabile, per esempio, che Sensi giochi due partite in quattro giorni. Chiellini giocherà, così come Donnarumma e Immobile. E Jorginho” ha aggiunto ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Domani Olanda-Italia, Mancini “Faremo cambi ma vogliamo vincere” - pasqualinipatri : - pasqualinipatri : Olanda-Italia, Mancini: “Dobbiamo cercare la vittoria. Immobile? Domani ci sarà” - laziopress : Olanda-Italia, Mancini: “Dobbiamo cercare la vittoria. Immobile? Domani ci sarà” - AleAntinelli : RT @RaiSport: #NationsLeague, domani #OlandaItalia 20:30 @RaiUno #Mancini: 'Faremo diversi cambi, avrei preferito fare un test così impor… -