Djokovic squalificato agli Us Open: colpisce una giudice di linea con una pallata (Di domenica 6 settembre 2020) Il serbo n. 1 del torneo era impegnato contro Carreño Busta: ha spedito la pallina alle sue spalle e ha involontariamente colpito al collo la giudice Leggi su corriere

Il tennista serbo è fuori dagli Us Open. Novak Djokovic ha colpito un giudice di linea con una pallata! NEW YORK – Incredibile quanto successo a Flushing Meadows: Novak Djokovic è stato squalificato d ...

I soccorsi, le scuse e l'uscita a testa bassa: il triste epilogo di Nole

