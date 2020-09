Diverse persone accoltellate nel cento di Birmingham vicino al Gay Village (Di domenica 6 settembre 2020) La Polizia britannica riferisce di Diverse persone accoltellate (almeno quattro) nel cento di Birmingham. Gli agenti, poco dopo la mezzanotte, sono intervenuti sul luogo degli accoltellamenti, vicino al quartiere Gay Village. In un tweet la polizia del West Midlands ha spiegato di essere intervenuta dopo la segnalazione di un accoltellamento. Poco dopo sono stati segnalati altri episodi nella zona. “Siamo a conoscenza di una serie di feriti, ma al momento non siamo in grado di dire quanti e quanto gravi”. La Polizia ha definito la “situazione grave”, parlando di un “importante incidente”. Leggi su laprimapagina

