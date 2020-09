Di Maio rilancia, tagliamo anche gli stipendi dei politici (Di domenica 6 settembre 2020) AGI - "Il 22 settembre lo propongo con una legge: tagliamo gli stipendi dei parlamentari". Lo ha detto, nel corso del suo comizio a Brindisi, il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. "Il taglio dei parlamentari non e' la panacea di tutti i mali - ha aggiunto - ma comunica al mondo che stiamo tornano alla normalità anche con le leggi costituzionali. E' un segnale che indica come alla fine i soldi delle vostre tasche - ha detto rivolgendosi al pubblico in piazza - possono essere spesi in maniera migliore". Replicando a quanti sostengono che il taglio vero va fatto non sui parlamentari ma sui loro stipendi, l'esponente M5s ha ricordato che "il Movimento da otto anni, con i tagli agli stipendi, ha fatto molte cose. Io personalmente ho fatto ... Leggi su agi

